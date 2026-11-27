La notte di Atene ha consegnato al Milan una delle note più positive della trasferta europea: Omari Hutchinson. L'esterno inglese è stato tra i grandi protagonisti della sfida contro l'Olympiacos, mettendo a referto un gol e due assist. Una prestazione che conferma il valore del suo contributo e riporta l'attenzione anche sul suo futuro in rossonero.

A parlare del rendimento del giocatore è stato Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale YouTube. L'esperto di mercato ha sottolineato la bontà dell'operazione portata avanti dal club, arrivato a Hutchinson con la formula del prestito.

Fabrizio Romano svela il desiderio di Hutchinson

“Volevo parlare rapidamente, intrecciandomi col mercato, anche di Omari Hutchinson, perché tra le belle notizie per il Milan c'è anche il rendimento di questo ragazzo che non sarà un trascinatore in tutte le partite del Milan, ma averlo preso in prestito è stata un'operazione decisamente intelligente da parte del Milan. In alcuni momenti, l'inglese, come ad Atene, dimostra di poter dare una grande mano, il suo gol ha rimesso il Milan in partita”.

Romano ha poi rivelato un particolare legato al rapporto tra il giocatore e i colori rossoneri. Vestire la maglia del Milan, infatti, rappresentava un obiettivo personale per Hutchinson, che vorrebbe convincere la società a puntare ancora su di lui.

“Il sogno di Omari Hutchinson era vestire la maglia del Milan, è un club che lui ha sempre amato e, da quello che mi risulta, Omari Hutchinson spera veramente di riuscire a convincere Ruben Amorim e tutto il Milan di poter continuare in rossonero”.

Il futuro dell'esterno inglese, tuttavia, non è ancora definito. La società avrà tempo per valutare il suo rendimento nel corso della stagione, mentre il giocatore cercherà di sfruttare ogni occasione per dimostrare il proprio valore.

“Questo chiaramente lo dirà il tempo, lo dirà il campo, ci vorrà ancora un po' prima di capire il futuro di Hutchinson. Chiaramente il Milan da parte sua non ha fretta, ha tutto il tempo per poter valutare, ma Omari sta dando l'anima. Omari tiene tantissimo al Milan e quindi vedremo come andrà la sua stagione, però intanto ha segnato un gol importante ed è un ragazzo che per il Milan sta dando davvero tanto e sta provando a mettersi in mostra nel miglior modo possibile”.