Il Manchester United attiva l'opzione di rinnovo per Bruno Fernandes fino al 2028. Il Milan dovrà rivedere le proprie valutazioni sul centrocampista portoghese.
Leao-Milan, addio in estate?
Il futuro di Bruno Fernandes prende una nuova direzione e coinvolge anche il mercato del Milan. Il Manchester United avrebbe deciso di esercitare l'opzione di rinnovo automatico di un anno presente nel contratto del proprio capitano. La notizia, riportata da The Athletic, modifica le prospettive sul centrocampista portoghese, seguito negli ultimi mesi anche dalla dirigenza rossonera.
Contratto fino al 2028: cosa cambia per i rossoneri
La clausola poteva essere attivata esclusivamente per volontà del club inglese. Con questa decisione, Bruno Fernandes sarà legato al Manchester United fino a giugno 2028, mentre il precedente accordo sarebbe scaduto nel 2027.
L'ipotesi di un possibile trasferimento a parametro zero nell'estate 2027 perde quindi consistenza, dopo la scelta dello United di prolungare il rapporto contrattuale.
Questo non significa necessariamente che il portoghese resterà a Old Trafford fino alla nuova scadenza. Il rinnovo consente infatti al Manchester United di tutelare il valore del proprio capitano anche in caso di una futura cessione. Per il Milan, però, lo scenario cambia: un eventuale tentativo per Bruno Fernandes dovrà fare i conti con una posizione contrattuale diversa rispetto a quella ipotizzata in precedenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA