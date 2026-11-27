A ventiquattro ore dalla rimonta di Atene, a Milanello l'attenzione è concentrata sulle condizioni di Gonçalo Ramos. L'attaccante era rimasto negli spogliatoi all'intervallo di Olympiacos-Milan dopo aver ricevuto una forte botta alla tibia sinistra in un contrasto con Lorenzo Pirola. Al suo posto era entrato Pulisic. Le notizie del pomeriggio sono incoraggianti: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il dolore alla tibia è diminuito e Ramos può ragionevolmente puntare alla sfida di lunedì contro il Cagliari. Restano però 48 ore decisive: la risposta del fisico nei prossimi due giorni chiarirà se il portoghese potrà partire per la Sardegna.

Dopo la partita, lo stesso Amorim aveva spiegato il motivo della sostituzione: «Ramos è uscito perché aveva dolore». La decisione di non farlo rientrare, ricostruisce la Gazzetta, era stata presa di comune accordo tra allenatore e giocatore durante l'intervallo. Una scelta prudente che, alla luce degli aggiornamenti, potrebbe aver evitato conseguenze peggiori.

Per Ramos non si tratta del primo problema fisico delle ultime settimane: già contro il Frosinone era uscito anzitempo per un leggero fastidio al polpaccio. In una stagione caratterizzata da diversi infortuni, con nove assenti alla vigilia della trasferta greca, dopo lo stop di Camarda, perdere anche il portoghese avrebbe ridotto ulteriormente le alternative offensive.

Senza Ramos spazio a Cissé

In caso di forfait, Amorim ha già una soluzione pronta: quella utilizzata nella ripresa al Karaiskakis, conal centro dell'attacco ealle sue spalle. Il giovane rossonero arriva alla trasferta di Cagliari con grande fiducia, dopo aver firmato di testa il gol del 2-2 nella rimonta contro l'Olympiacos., sei in campionato e quattro in Europa League.

Il Milan può quindi contare su un'alternativa in buona forma, ma recuperare Ramos consentirebbe ad Amorim di avere più soluzioni e gestire meglio le energie in una fase della stagione ricca di impegni.