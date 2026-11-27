Al termine della trasferta greca contro l'Olympiacos, il Milan ha voluto dedicare un pensiero speciale ai propri tifosi. Nonostante la distanza e il viaggio fino ad Atene, i sostenitori rossoneri hanno accompagnato la squadra per tutta la partita, facendo sentire il proprio sostegno anche lontano da San Siro.

Il messaggio del club ai sostenitori rossoneri

Attraverso i propri canali ufficiali, il club ha voluto riconoscere la vicinanza dei tifosi presenti al Georgios Karaiskakis, rivolgendo loro parole di gratitudine per il supporto mostrato dal primo all'ultimo minuto.

“La vostra passione ci ha accompagnati dal primo all’ultimo minuto. Grazie per averci seguito fin qui, Rossoneri!”.

Un messaggio diretto alla tifoseria, che ha voluto sottolineare ancora una volta il legame tra la squadra e i sostenitori capaci di seguirla anche nelle trasferte europee.