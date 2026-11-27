La rimonta di Atene continua a raccogliere consensi. Il Milan ha superato l'Olympiacos per 4-2 dopo essere andato sotto di due reti e ha conquistato una vittoria importante per il proprio cammino in Europa League. Attraverso il suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha analizzato il momento della squadra di Rúben Amorim, soffermandosi sulla reazione mostrata in Grecia e su alcuni protagonisti della serata.

Romano: “Il Milan sta bene e ha cambiato passo”

“Il Milan ha ottenuto una vittoria fondamentale, una vittoria importantissima per la sua classifica in Europa League, una vittoria veramente importante non soltanto a livello di punti e di classifica, ma anche a livello di morale. La squadra di Amorim ha cambiato decisamente passo da qualche settimana: terza vittoria di fila, quattro nelle ultime cinque a parte il passo falso col Ferencvaros. Un Milan che sta bene e che reagisce alla grande: sotto 2-0 ad Atene con l'Olympiacos, non era facile, ma il Milan ha reagito in maniera forte, decisa, convinta”.

Il giornalista ha poi dedicato spazio ad Alphadjo Cisse, ancora a segno e protagonista di un rendimento particolarmente significativo: “Cisse ha segnato ancora, questo ragazzo ha dei numeri impressionanti: 10 gol in 15 partite giocate”.

Tra i giocatori citati anche Christian Pulisic e Diego Moreira, per il quale Romano aveva già espresso parole positive durante il mercato estivo. “In estate vi avevo detto che il Milan aveva fatto un grande colpo con il belga. Difficilmente parlo tanto di giocatori, ci soffermiamo di più sulle notizie, ma su Diego Moreira avevo fatto un'eccezione perché il Milan aveva fatto davvero una grande operazione”.