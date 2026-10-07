Sarà Francesco Fourneau a dirigere Sassuolo-Milan, gara in programma domenica 11 ottobre alle ore 18.00 al Mapei Stadium. L’AIA ha ufficializzato la squadra arbitrale scelta per la sfida che segnerà la ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali.

Il Milan di Ruben Amorim vuole riprendere il proprio cammino con un risultato positivo, mentre il Sassuolo proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i rossoneri.

Gli assistenti di Fourneau

Fourneau sarà affiancato dagli assistenti Palermo e Rossi L.. Il quarto ufficiale sarà invece Chiffi.

Per quanto riguarda la sala VAR, l’incarico sarà affidato a Santoro, con Meraviglia nel ruolo di AVAR.