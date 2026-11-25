Leon Bailey, giocatore dell'Olympiacos che ha militato in passato nell'Aston Villa e nella Roma, non sarà disponibile per il confronto con il Milan a causa di un infortunio muscolare. Anche il Milan soffre di assenze. I rossoneri scenderanno in campo ad Atene per affrontare l'Olympiacos domani pomeriggio nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League, senza Luka Modric e Strahinja Pavlovic, che si aggiungono a lungo degenti come Saelemeakers, Gabbia, Chukwueze e Loftus-Cheek. Se Ruben Amorim deve affrontare alcune assenze dell'ultimo minuto, anche il suo omologo sulla panchina greca, Imanol Alguacil, deve fare a meno di Leon Bailey.

Secondo quanto riportato dal sito greco sportday. gr, l'Olympiacos perderà Leon Bailey per un mese. L'ex attaccante dell'Aston Villa, che ha avuto anche un breve periodo nella Roma, ha subito un infortunio durante l'ultima partita di campionato vinta con un punteggio di 6-2 contro l'Iraklis. Le indagini diagnostiche avrebbero rivelato una lesione al bicipite femorale destro, il che significa che Bailey non sarà in campo per la sfida di domani contro il Milan alle 18.45 e sarà assente almeno fino al periodo natalizio.