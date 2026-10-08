Il Milan torna in campo dopo la sosta per le Nazionali e lo fa sul campo del Sassuolo. La squadra di Ruben Amorim sarà impegnata domenica 11 ottobre alle ore 18:00 al Mapei Stadium, nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Una sfida importante per i rossoneri, pronti a riprendere il proprio cammino in campionato.

Sassuolo-Milan, dove vederla in TV

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e Sky Sport. Per quanto riguarda Sky, il riferimento è Sky Sport Calcio, mentre gli abbonati DAZN potranno seguire regolarmente l'incontro sulla piattaforma.

Il calcio d'inizio è fissato alle 18:00 e la sfida si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Sassuolo-Milan, streaming

La gara sarà disponibile anche in streaming. Gli abbonati potranno seguire Sassuolo-Milan attraverso le applicazioni di DAZN, Sky Go e NOW, in base al proprio abbonamento.

Sarà quindi possibile seguire il match anche da smartphone, tablet, computer e altri dispositivi compatibili.

Sassuolo-Milan, la diretta testuale su IlMilanista

Per chi non potrà guardare la partita in televisione o in streaming, sarà possibile seguire Sassuolo-Milan con la diretta testuale de IlMilanista.

La nostra diretta accompagnerà i lettori durante tutto l'incontro con formazioni, risultato, gol, marcatori, cambi, ammonizioni e principali episodi della gara, fornendo aggiornamenti in tempo reale dal fischio d'inizio fino al termine.