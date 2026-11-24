Vincenzo Montella torna a parlare della sua esperienza sulla panchina del Milan. In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'attuale commissario tecnico della Turchia ha ripercorso alcuni momenti della sua avventura rossonera, raccontando le emozioni legate a un club che aveva sempre tifato, il rapporto con Silvio Berlusconi e le difficoltà incontrate durante la costruzione della squadra.

Il sogno rossonero, Berlusconi e la Supercoppa contro la Juventus

«È stata anche lì un’esperienza fantastica, è stato il mio sogno», ha raccontato Montella, ricordando il legame con i colori rossoneri fin dall’adolescenza. Il suo idolo era Marco Van Basten: «Studiavo lui e sognavo di diventare come lui, ed ero milanista. Del Milan sapevo qualsiasi cosa, quindi per me è stata un’emozione incredibile arrivare al Milan».

L'allenatore ha poi ricordato il rapporto con Silvio Berlusconi, appassionato di calcio e spesso pronto a suggerire soluzioni tattiche. «Lui voleva che giocassimo con due punte e io cercavo di tamponare per mesi», ha spiegato, riferendosi alla coppia Kalinic-André Silva. Montella ha anche rievocato un paragone con il grande Milan del passato: «Il titolare era Van Basten e la riserva era Papin, entrambi Palloni d’Oro. Quindi, gli dicevo, “Se lei mi compra qualche giocatore così, stia tranquillo che li faccio giocare tutti e due”».

Tra i ricordi più significativi c'è la Supercoppa italiana vinta contro la Juventus, decisa ai rigori. Montella ha speso parole importanti per Adriano Galliani, sottolineandone il sostegno e l'autonomia lasciata all'allenatore: «Ho trovato un dirigente all’epoca perfetto». Poi il ricordo della sfida: «Gigio parò il rigore a Dybala, che calciò bello forte, ma lui la porta gliel’ha riempita».

Il mercato e le difficoltà del progetto “Cose formali”

Montella ha affrontato anche il periodo passato alla guida del Milan durante la fase delle cosiddette “Cose formali”. L'allenatore ha raccontato alcune perplessità sulla gestione del mercato e sulla condivisione delle scelte: «C’erano dei calciatori per cui non ero neanche stato consultato, che arrivavano e che poi dicevano “È stato condiviso”».

Al centro delle difficoltà c'era soprattutto la ricerca di un centravanti. Secondo il suo racconto, il budget inizialmente previsto era compreso tra i quindici e i venti milioni di euro e la scelta di Kalinic fu legata proprio a quelle disponibilità. André Silva, invece, arrivò con un investimento decisamente superiore.

Il tecnico ha ricordato anche le difficoltà di inserimento dei numerosi nuovi acquisti, con una squadra che aveva cambiato profondamente volto e Calhanoglu reduce da un lungo periodo di inattività. Nonostante gli obiettivi ambiziosi annunciati, Montella riteneva che il gruppo fosse comunque in linea con il percorso di crescita necessario in quella fase.