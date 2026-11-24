Il Milan prepara la trasferta contro l’Olympiacos. Ardon Jashari potrebbe partire titolare al posto di Luka Modric, destinato a un turno di riposo.
Leao-Milan, addio in estate?
Dopo il largo successo contro il Frosinone, il Milan si concentra sulla trasferta europea contro l’Olympiacos. Giovedì 26 novembre, alle 18.45, i rossoneri saranno attesi al Georgios Karaiskakis per una partita importante per il proprio cammino in Europa League. Rúben Amorim sembra intenzionato a limitare il turnover e affidarsi a buona parte dei titolari, con qualche possibile novità in mezzo al campo.
Modric verso il riposo, Jashari scalpita
La principale novità potrebbe riguardare la regia. Secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, Luka Modric potrebbe osservare un turno di riposo dopo aver giocato tutti i novanta minuti contro il Frosinone. Al suo posto è pronto Ardon Jashari, reduce dal primo gol con la maglia rossonera e in crescita nelle ultime uscite.
Un'altra possibile novità riguarda Omari Hutchinson, che si candida per una maglia sulla trequarti. Amorim, tuttavia, dovrebbe confermare gran parte dell'undici che ha ottenuto il successo nell'ultima giornata di campionato, puntando sui giocatori più affidabili per una sfida che può pesare molto sul percorso europeo.
Domani la partenza per Atene
La vigilia sarà caratterizzata dall'ultimo allenamento a Milanello, previsto mercoledì mattina alle 11.15. Successivamente la squadra partirà per Atene, dove Amorim e Jashari parleranno in conferenza stampa prima della partita.
Per il Milan sarà fondamentale ritrovare anche continuità in Europa. Dopo la sconfitta contro il Ferencvaros, i rossoneri hanno bisogno di un risultato positivo per rilanciare le proprie ambizioni nella League Phase. La trasferta greca rappresenta quindi un passaggio delicato della stagione.
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