Il futuro di Endrick continua a essere uno dei temi caldi del mercato. L'attaccante del Real Madrid, seguito anche dal Milan, potrebbe diventare protagonista di una decisione importante nelle prossime settimane. A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano, che attraverso il proprio canale YouTube ha raccontato un nuovo aggiornamento legato al giocatore e alla sua agenzia.

Roc Nation attesa a Madrid: il Milan segue gli sviluppi

Secondo quanto riferito dal giornalista, alcune delle figure più importanti di Roc Nation, l'agenzia che rappresenta Endrick, sono attese in settimana a Madrid per incontrare il calciatore e discutere della sua situazione. Nel confronto saranno coinvolti anche il padre Douglas e la moglie, figure importanti nelle decisioni sul futuro dell'attaccante.

La posizione del Real Madrid resta però centrale. José Mourinho, come spiegato da Romano, continua a spingere per trattenere il brasiliano almeno fino al termine della stagione, una volontà espressa sia pubblicamente sia nei confronti del club.

Il Milan, con Gerry Cardinale al lavoro sulla possibile operazione da tempo, resta alla finestra. Anche la Roma segue il giocatore, ma al momento ogni sviluppo dipende dalla decisione del Real Madrid. La situazione potrebbe cambiare da qui alla fine di dicembre, quando sarà più chiaro quale direzione intenderanno prendere il club e il giocatore.