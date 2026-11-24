Sarà una squadra arbitrale interamente inglese a dirigere Olympiacos-Milan, partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League, in programma giovedì alle 18.45 allo Stadio Georgios Karaiskakis del Pireo. La UEFA ha affidato la direzione dell'incontro a Chris Kavanagh, che sarà accompagnato da altri cinque connazionali tra campo e sala VAR.

La composizione della squadra arbitrale

Gli assistenti saranno Dan Cook e Ian Hussin, mentre Robert Jones ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Anche la squadra video sarà interamente inglese: Michael Salisbury sarà il VAR, con Peter Bankes designato come AVAR.

Una designazione completa per la sfida europea dei rossoneri, attesi in Grecia per un appuntamento importante nella quinta giornata della competizione.