Il Milan si prepara a tornare protagonista in Europa League. Giovedì 15 ottobre, alle ore 18:45, i rossoneri saranno impegnati in trasferta contro il Salisburgo nella seconda giornata della fase campionato della competizione europea. Intanto è stato ufficializzato il programma della vigilia, con gli appuntamenti previsti per mercoledì 14 ottobre tra allenamenti, trasferimento in Austria e conferenze stampa.

Milan, rifinitura a Milanello prima della partenza

La giornata di mercoledì inizierà per la squadra di Ruben Amorim alle ore 11:15, quando i rossoneri scenderanno in campo a Milanello per l'allenamento di rifinitura.

Terminata la seduta, il gruppo partirà alla volta dell'Austria, dove completerà gli ultimi preparativi in vista dell'incontro europeo.

Alle ore 18:30 è invece prevista la conferenza stampa di Amorim presso la Red Bull Arena di Salisburgo. Il tecnico portoghese sarà accompagnato da un calciatore della rosa rossonera.

Salisburgo, il programma degli austriaci

Anche il Salisburgo ha definito gli appuntamenti della vigilia. La formazione allenata da Danny Röhl svolgerà la rifinitura alle ore 11:00 presso il proprio centro sportivo.

Alle 13:30 toccherà invece all'allenatore presentare la sfida in conferenza stampa, insieme a un giocatore della squadra austriaca.

Europa League, il Milan cerca il riscatto

La trasferta contro il Salisburgo rappresenta un appuntamento particolarmente importante per il Milan. I rossoneri sono infatti reduci dalla sconfitta per 2-0 contro il Benfica nella prima giornata di Europa League e hanno bisogno di una risposta immediata.

Il Salisburgo, al contrario, ha iniziato il proprio cammino europeo con una vittoria per 1-0 sul campo del Levski Sofia.

Per Amorim sarà dunque fondamentale preparare al meglio la partita, anche alla luce delle difficoltà legate agli infortuni. L'obiettivo è conquistare i primi punti europei della stagione e rilanciare le ambizioni rossonere nella competizione.