La UEFA ha ufficializzato la squadra arbitrale per Salisburgo-Milan, incontro valido per la seconda giornata di Europa League e in programma giovedì alle 18:45. A dirigere la sfida sarà il rumeno Horațiu Feșnic, che sarà affiancato da una squadra composta prevalentemente da connazionali, con una presenza spagnola nella sala VAR.

Salisburgo-Milan, dirige il rumeno Feșnic

La scelta dell’organismo europeo è ricaduta su Horațiu Feșnic, chiamato a gestire una partita importante per il cammino delle due squadre nella competizione continentale. Gli assistenti saranno Alexandru Cerei e Alexandru Corb, entrambi rumeni.

Il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato a Florin Andrei, anch’egli proveniente dalla Romania. Una designazione che completa il gruppo incaricato di seguire la gara sul terreno di gioco.

VAR e AVAR: ecco chi sarà al monitor

La squadra arbitrale comprenderà anche due figure dedicate alla revisione degli episodi al video. Al VAR ci sarà Cătălin Popa, mentre il compito di AVAR sarà affidato allo spagnolo Carlos del Cerro Grande.

L’attenzione sarà quindi rivolta anche al lavoro della sala video, chiamata a intervenire nelle situazioni previste dal protocollo. Per il Milan, l’appuntamento rappresenta un passaggio importante nel percorso europeo: oltre alla prestazione sul campo, sarà fondamentale mantenere concentrazione e disciplina per tutta la durata dell’incontro.