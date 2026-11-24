Giovanni Capuano, giornalista, ha dichiarato su X riguardo al successo del Milan per 5-1 contro il Frosinone: "A prescindere dalle considerazioni sulla strategia del Frosinone (che ha raggiunto questo punto grazie a questo approccio), quando il Milan gioca bene, è un vero spettacolo, efficace e piacevole da osservare. Amorim nel campionato sta avendo una media che corrisponde a 85 punti: difficile non riconoscere il suo valore".

"Tutto è andato per il meglio a San Siro. I rossoneri ritornano in campo dopo una pausa di due settimane e nella 12ª giornata di Serie A riescono a battere 5-1 il Frosinone. Risultato ampio, prestazione ottimale e molte reti: si apre il punteggio con un autogol di Calvani, successivamente Gonçalo Ramos segna di nuovo, mentre nel secondo tempo è il turno di Jashari (il primo gol con la maglia rossonera! ), Cisse e Pulisic. È la terza vittoria consecutiva in campionato dopo le vittorie contro Inter e Genoa, confermando così il quarto posto con 27 punti. La partita contro il Frosinone si presentava come un forte rischio, tuttavia i rossoneri sono stati abili e concentrati nell'affrontarla nel modo corretto".

Capuano chiude

"Una serata memorabile anche per Fondazione Milan, partner della partita per beneficenza e parte di un toccante tributo a Franco Baresi, insieme alle leggende rossonere Tassotti, Donadoni e Galli, pochi minuti prima del fischio d'inizio. Ora la squadra rossonera concentra la propria attenzione sulla 5ª giornata di Europa League, attesa ad Atene contro l'Olympiacos giovedì 26 novembre alle 18.45, per rilanciare la competizione dopo due sconfitte consecutive. Con la stessa determinazione e tanta voglia di fare bene. Avanti ragazzi! ".