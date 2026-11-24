Secondo fonti provenienti dalla Spagna, il Milan avrebbe già messo in campo un'offerta di 70 milioni per assicurarsi Endrick dal Real Madrid nel mese di gennaio

"Endrick, 70 milioni dal Milan per il Real": questo è il titolo di apertura di Tuttosport di oggi, che chiarisce come, nelle ultime ore, entrambe le emittenti spagnole (Cadena Ser e Cadena Cope) abbiano rivelato che il club rossonero è disposto a presentare un'offerta di 70 milioni di euro per acquisire definitivamente il giovane attaccante brasiliano a gennaio.

Le due testate spagnole aggiungono inoltre che un incontro tra gli agenti del talentuoso giocatore brasiliano e i dirigenti del Real sarebbe imminente.

Nel frattempo, Endrick ha subito un infortunio e dovrà rimanere lontano dai campi per alcune settimane a causa di un problema muscolare all’adduttore della gamba sinistra. Questo è il suo secondo infortunio della stagione, il che potrebbe costringerlo a chiudere il 2026 in anticipo, avendo accumulato solo 160 minuti in otto apparizioni. Il brasiliano è da tempo nel mirino di Gerry Cardinale, che aveva tentato di portarlo a Milanello già durante l’estate, ma l'intervento del tecnico del Real José Mourinho aveva bloccato la trattativa. Adesso, il presidente del Milan è pronto a tentare di nuovo.