Nelle ultime ore, Ruben Amorim ha praticamente negato la possibilità che Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona arrivi al Milan a gennaio

Ruben Amorim, intervistato da Sport TV, ha discusso le speculazioni che collegano da tempo il difensore Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona al Milan: "Inacio al Milan? Non è corretto. Gonçalo è un ottimo atleta, ma nel nostro reparto abbiamo già Pavlović e Diawara. Quest'ultimo è un giovane proveniente dalla seconda divisione francese, ci è costato tre milioni, ma sta rendendo bene, quindi dobbiamo procedere oltre e concentrarci anche su altri calciatori in differenti ruoli".

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Amorim ha sostanzialmente escluso l'arrivo di Gonçalo Inacio almeno per gennaio; l'estate potrebbe riservare sorprese, ma attualmente il difensore portoghese non sembra essere un obiettivo urgente per il Diavolo. L'allenatore milanista menziona necessità di rinforzi in altre aree, suggerendo che l'attenzione dei dirigenti rossoneri potrebbe orientarsi dalla difesa centrale verso il settore sinistro e l'inserimento di un nuovo terzino sinistro.