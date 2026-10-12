Sono ore importanti per il futuro di Alexis Saelemaekers, alle prese con un problema alla caviglia destra che potrebbe richiedere un intervento chirurgico. L'esterno belga del Milan si recherà oggi ad Amsterdam per sottoporsi a una visita specialistica presso la clinica del professor Gino Kerkhoffs, esperto nel trattamento delle patologie articolari e nella chirurgia degli arti inferiori. Dal consulto arriveranno indicazioni fondamentali per stabilire il percorso da seguire e definire i tempi di recupero.

Saelemaekers ad Amsterdam per la visita specialistica

La giornata odierna rappresenta un passaggio cruciale per comprendere la reale entità del problema fisico del giocatore rossonero. Saelemaekers sarà visitato dal professor Kerkhoffs, al quale spetterà il compito di valutare la situazione della caviglia destra e individuare la soluzione più adatta.

L'ipotesi dell'intervento chirurgico resta sul tavolo e sarà presa in considerazione sulla base dell'esito degli accertamenti. Nel caso in cui venisse confermata la necessità di operare, l'intervento potrebbe essere effettuato già domani, martedì 13 ottobre, dallo stesso specialista.

Milan, cresce la preoccupazione per i tempi di recupero

Le prospettive per l'esterno belga non sono particolarmente incoraggianti. Qualora si rendesse necessario il ricorso alla chirurgia, il giocatore dovrebbe affrontare un percorso riabilitativo lungo e delicato, con uno stop stimato intorno ai quattro mesi.

Si tratta di una tempistica che, se confermata, costringerebbe Saelemaekers a saltare una parte significativa della stagione. Prima di stabilire una data per il rientro, tuttavia, sarà necessario attendere la valutazione specialistica e le eventuali indicazioni successive all'intervento.

Amorim attende risposte: le alternative sulla fascia

Un'assenza prolungata rappresenterebbe un problema per Ruben Amorim, che perderebbe un elemento capace di garantire duttilità e dinamismo sulle corsie esterne. Il belga può infatti ricoprire più ruoli e offrire soluzioni differenti a seconda delle esigenze tattiche della squadra.

In attesa di conoscere l'esito della visita, lo staff rossonero dovrà valutare le alternative già presenti in rosa e organizzare la gestione del reparto. La priorità resta comunque la salute del giocatore: le prossime ore saranno decisive per capire se sarà necessario intervenire chirurgicamente e quale percorso attenderà Saelemaekers per tornare in campo.