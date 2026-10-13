Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga del Milan si è sottoposto nella giornata di oggi a un intervento chirurgico alla caviglia destra, dopo il problema accusato durante un allenamento a Milanello nel corso della sosta per le Nazionali. L’operazione è stata eseguita ad Amsterdam ed è perfettamente riuscita, come comunicato ufficialmente dalla società rossonera. Resta ora da capire quali saranno i tempi necessari per il recupero e il ritorno in campo.

Saelemaekers, operazione alla caviglia riuscita

Il giocatore aveva riportato una distorsione alla caviglia destra, un’articolazione già interessata da un intervento chirurgico nel 2024, quando era stato operato a Roma in seguito alla frattura di un malleolo.

La situazione richiedeva ulteriori approfondimenti anche a causa di una perdita di stabilità dell’articolazione. Per questo motivo è stata presa la decisione di procedere con una nuova operazione, effettuata nei Paesi Bassi.

L’intervento ha previsto una pulizia artroscopica e una procedura di stabilizzazione. All’operazione erano presenti anche alcuni rappresentanti dello staff medico del Milan, a conferma dell’attenzione del club nei confronti del percorso di recupero del calciatore.

Il comunicato ufficiale del Milan

La società rossonera ha confermato la riuscita dell’intervento attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali:

“AC Milan comunica che, nella giornata odierna, ad Amsterdam, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione, eseguito dal Dr. Gino Kerkhoffs alla presenza del Dr. Andrea Bulgheroni e di Diego Mantovani dello staff medico del Milan, è perfettamente riuscito”.

Quando tornerà in campo Saelemaekers?

La riuscita dell’intervento rappresenta il primo passo verso il recupero dell’esterno belga. Per stabilire i tempi di rientro sarà necessario attendere le indicazioni dello staff medico e valutare l’evoluzione della riabilitazione nei prossimi giorni.

L’assenza di Saelemaekers rappresenta una difficoltà per Ruben Amorim, che perde un’opzione importante sulle corsie esterne in una fase della stagione ricca di impegni. Il Milan dovrà quindi gestire le alternative a disposizione, mentre il giocatore lavorerà per tornare a disposizione nelle migliori condizioni possibili.