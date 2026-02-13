Romano: “Nkunku ha voglia di Milan, indispettito da tutte le voci”

Fabrizio Romano fa chiarezza su Nkunku: non ha mai pensato di lasciare il Milan ed è rimasto indispettito dalle troppe voci di mercato.

Il mercato di gennaio si è concluso ormai da più di una settimana e in questi giorni stanno emergendo numerosi retroscena relativi ad alcune situazioni poi non concretizzate. Una di queste è relativa all’attaccante francese del Milan, Christopher Nkunku, il quale è stato con insistenza dato per partente a gennaio, ma è sempre stata ferma la sua volontà di rimanere in rossonero.

Volontà ribadita anche in un’intervista recente alla Gazzetta e anche dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha addirittura definito Nkunku ‘indispettito’ da tutte queste voci che lo vedevano con le valigie in mano.

Ma ecco nel dettaglio l’analisi da parte di Romano, che ha raccontato la vicenda sul proprio canale YouTube. Ecco un estratto.

Le parole di Fabrizio Romano su Nkunku

“Posso dirvi che Nkunku non ha mai minimamente avuto intenzione di lasciare il Milan. Mai avuto alcun tipo di pensiero di andare via, né quando si è fatto avanti il Fenerbahce né quando si è scritto di altre squadre, che non sono mai state un’opzione perché Nkunku non avrebbe mai preso in considerazione un trasferimento a gennaio. Ha fatto un’intervista molto bella alla Gazzetta dello Sport, parole molto belle per la sua squadra, soprattutto mostrando l’intenzione di aiutare nella maniera migliore possibile come già sta dimostrando nelle ultime settimane.

Il segnale di Nkunku è quello di un giocatore anche un po’ indispettito da tutte queste voci. Lo hanno accostato a 300 squadre, ma la volontà del giocatore è sempre stata chiarissima, e se ne sono accorti tutti tanto che il Fenerbahce ad inizio gennaio è sparito. Nkunku ha voglia di Milan, di giocarsi le sue opportunità in rossonero. In estate ha avuto diverse opportunità, Newcastle, Lipsia, Leverkusen, ma ha scelto il Milan, ed è per questo che non ha mai preso in considerazione quest’opzione. Poi da qui all’estate sarà un’altra storia”.