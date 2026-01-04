Romano: “Ad oggi Nkunku non ha dato segnali di partenza”

Fabrizio Romano è intervenuto ai microfoni del suo canale YouTube in cui ha parlato del calciomercato del Milan

Fabrizio Romano ha parlato in un video sul suo canale YouTube in merito a Christopher Nkunku:

“Si sono lette tante cose nelle ultime ore su Nkunku e il Fenerbahçe. Io mantengo tre capisaldi: il primo è che Skriniar non c’entra nulla in questo discorso perchè i turchi non vogliono cedere il difensore. Il secondo è che è assolutamente vero che il Fener vuole Nkunku da settimane. Il punto chiave è la volontà del giocatore che non ha mai detto ai suoi agenti di voler andare via dal Milan. Ad oggi Nkunku non ha dato segnali di partenza”.