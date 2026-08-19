Gonçalo Ramos è pronto a iniziare la sua avventura al Milan. Il nuovo attaccante rossonero, arrivato come il colpo più oneroso della storia del club, ha rilasciato una lunga intervista a Milan TV, raccontando le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere il Diavolo e le ambizioni per questa nuova sfida.

Il centravanti portoghese ha parlato anche del rapporto con Ruben Amorim, dell'importanza della mentalità e del suo percorso, iniziato giovanissimo nelle giovanili del Benfica e proseguito ai massimi livelli del calcio europeo.

“Il Milan è stata subito la scelta giusta”

Ramos non ha avuto dubbi nel momento in cui si è presentata la possibilità di trasferirsi in rossonero: “Quando ho saputo che c'era la possibilità di venire qui non ho avuto dubbi: era la scelta giusta. Per me è stato chiaro sin dal primo momento: volevo essere qui e far parte di questo progetto”.

Una decisione resa ancora più speciale dal legame della sua famiglia con i colori rossoneri: “Questo è uno dei club più importanti del mondo, e per me è ancora più speciale perché era la squadra preferita di mio padre. Quindi per questo motivo è speciale”.

Il nuovo attaccante ha poi raccontato l'importanza avuta da Amorim nella sua scelta: “Condivido la stessa idea di calcio del nostro allenatore. È bello sentire la sua fiducia e il fatto che mi voglia nel suo progetto. Questo mi ha dato ancora più motivazione ad essere qui e ad aiutare la squadra”.

Ramos e il primo impatto con il gruppo

Le prime settimane al Milan hanno confermato al portoghese le sensazioni positive avute prima del trasferimento. Ramos ha trovato un ambiente che lo ha accolto nel migliore dei modi e ora non vede l'ora di iniziare il campionato.

“Ho trovato un gruppo fantastico. Sono davvero felice di poter lavorare con loro. Queste prime settimane sono state positive, non vedo l'ora che inizi il campionato”, ha spiegato.

L'attaccante è consapevole delle grandi aspettative che lo accompagneranno in questa nuova esperienza, ma è convinto che l'aspetto mentale possa fare la differenza.

“La mentalità è più importante del talento”

Tra i temi affrontati da Ramos c'è anche quello della mentalità, che il portoghese considera fondamentale per riuscire a giocare ai massimi livelli: “Puoi avere molto talento, ma se non hai la mentalità giusta non giocherai mai nelle migliori squadre del mondo”.

Per il nuovo numero rossonero, la pressione sarà inevitabile in una piazza come Milano: “Sono arrivato al Milan, uno dei club più importanti del mondo. Ci sarà sicuramente pressione. Senza una mentalità forte ci si può abbattere facilmente, ma lavorerò su questo aspetto per essere pronto in ogni situazione”.

La fiducia nei propri mezzi non manca: “Ho fiducia in me e nella mia mentalità. Alla fine è importante prepararsi e pensarla in questo modo”.

Dal Benfica al Milan: il percorso di Ramos

Ramos ha ripercorso anche alcune delle tappe più importanti della sua carriera. A soli 12 anni lasciò l'Algarve e la sua famiglia per trasferirsi a Lisbona e inseguire il sogno di diventare un calciatore professionista.

“Avevo 12 anni quando ho deciso di trasferirmi dall'Algarve a Lisbona per formarmi nelle giovanili del Benfica. È stata una scelta difficile perché ho lasciato tutto e mi sono allontanato dalla mia famiglia per poter inseguire un sogno”.

Un percorso che lo ha portato a realizzare diversi obiettivi: dalla prima squadra del Benfica alla Nazionale, passando poi per l'esperienza al Paris Saint-Germain e la vittoria della Champions League.

“Ho sempre provato a divertirmi e a dare tutto in campo, perché tutto va davvero così veloce. Tra qualche anno realizzerò appieno quello che sto facendo ora”, ha raccontato il portoghese.

“Voglio vincere trofei e segnare tanti gol”

Ramos ha poi spiegato che tipo di attaccante è e quali sono le sue ambizioni con la maglia del Milan: “Sono un attaccante che si affida al suo istinto, cerco di prendere le decisioni giuste e di leggere bene la partita. A volte si tratta di puro istinto: trovarsi nel posto giusto al momento giusto”.

Gli obiettivi sono chiari e ambiziosi: “Il mio obiettivo è vincere più trofei possibili e spero anche di segnare un sacco di gol”.

Infine, il messaggio rivolto ai tifosi rossoneri: “Ciao tifosi rossoneri, sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di mostrarvi il mio talento e di sentire il vostro supporto. Grazie mille”.

Per Gonçalo Ramos inizia ora una nuova e importante sfida. Il centravanti portoghese è pronto a mettersi a disposizione di Amorim e del Milan, con la voglia di trasformare le grandi aspettative che accompagnano il suo arrivo in gol, vittorie e trofei.