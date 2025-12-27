Ramazzotti: “La situazione tra il Milan e Maignan è più fluida”

Andrea Ramazzotti è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Mike Maignan

Andrea Ramazzotti ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al futuro di Mike Maignan:

“Il pressing del Milan su Mike Maignan è forte. Partiamo dalla notizia: il club ha ufficialmente recapitato al portiere un’offerta per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Una proposta importante, in linea con lo stipendio di Rafa Leao, il più pagato della rosa. Adesso aspetta una risposta dal suo capitano, ma, se in estate la decisione del portiere di lasciare Milano alla ricerca di una nuova opportunità era… una certezza, adesso la situazione è più fluida. Verrebbe da dire quasi ribaltata perché la dirigenza, Allegri e i compagni stanno facendo il possibile per convincerlo a firmare. E il francese è lusingato dai continui attestati di stima che riceve. Questo non significa che resterà di sicuro, ma il dialogo c’è. A breve le parti si vedranno perché, dopo la proposta degli ultimi giorni, serve guardarsi negli occhi e discutere. Nel frattempo il capitano riflette su quella che, in un senso o nell’altro, sarà una scelta di vita. Il Milan è convinto di aver fatto il massimo.

Nell’opera di convincimento di Magic Mike tutti stanno recitando un ruolo importante. La società gli ha proposto uno stipendio da top player ovvero lo stesso che ha spinto a rinnovare Rafa Leao: 7 milioni netti, bonus compresi, a stagione. Una cifra inferiore a quella che ha chiesto l’ex Lilla (7 milioni e mezzo garantiti più bonus), ma il portiere diventerebbe insieme al portoghese il più pagato della rosa”.