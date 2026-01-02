Ramazzotti: “Il Milan ora deve concentrarsi per un colpo in difesa”

Andrea Ramazzotti è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del calciomercato del Milan

“Dopo aver sistemato l’attacco inserendo Füllkrug al posto di un Gimenez che, secondo Allegri, tornerà disponibile “tra tre-quattro mesi”, adesso il Milan sposterà l’attenzione sulla difesa. L’obiettivo del club è quello di regalare ad Allegri non un giocatore in più, perché numericamente il reparto è al completo con i titolari Tomori, Gabbia e Pavlovic più le riserve De Winter e Odogu, ma con un elemento in grado di fare la differenza e di alzare ulteriormente la qualità del reparto. Ecco perché in via Aldo Rossi si stanno guardando intorno senza eccessiva frenesia: vogliono essere pronti a cogliere opportunità importanti che si presentino soprattutto all’esterno. Per questo seguono l’evoluzione della situazione di difensori top come per esempio il sudcoreano Kim Min-jae, tutt’altro che soddisfatto della sua stagione con il Bayern Monaco”.