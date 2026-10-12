Il pareggio contro il Sassuolo lascia l'amaro in bocca al Milan e apre nuove riflessioni sul rendimento della squadra di Ruben Amorim. A Reggio Emilia i rossoneri sono passati in vantaggio con Adrien Rabiot, senza però riuscire a conservare il risultato fino al fischio finale. Proprio il centrocampista francese, tra i protagonisti della gara, ha evidenziato la necessità di fare qualcosa in più nella costruzione delle occasioni offensive.

Rabiot indica la strada: serve più incisività

La rete realizzata al Mapei Stadium non è bastata per regalare al Milan tre punti importanti. Dopo aver sbloccato la partita, la formazione rossonera ha concesso al Sassuolo la possibilità di rientrare in gara, confermando alcune difficoltà nella gestione dei momenti decisivi.

Rabiot ha sottolineato soprattutto la necessità di aumentare la produzione offensiva. Il concetto è chiaro: per puntare in alto non basta controllare la partita a tratti, ma occorre costruire più opportunità e riuscire a trasformarle in gol.

Il problema non riguarda soltanto Gonçalo Ramos

L'attenzione si concentra inevitabilmente anche sul rendimento di Gonçalo Ramos, ancora alla ricerca della continuità realizzativa con la maglia rossonera. Il centravanti ha avuto alcune opportunità contro il Sassuolo, ma non è riuscito a trovare la rete.

Tuttavia, ridurre le difficoltà del Milan al solo attaccante sarebbe limitante. Per mettere Ramos nelle condizioni migliori, la squadra deve servirlo con maggiore precisione e aumentare la qualità delle situazioni create negli ultimi metri. Anche il lavoro dei centrocampisti e degli esterni diventa quindi fondamentale.

Amorim chiamato a trovare nuove soluzioni

Il tecnico portoghese dovrà utilizzare la pausa e gli allenamenti per lavorare sugli aspetti che non hanno funzionato. Il Milan ha mostrato di poter arrivare al tiro, ma deve migliorare nella continuità e nella capacità di chiudere le partite.

Il messaggio di Rabiot rappresenta uno spunto importante per lo staff tecnico. La squadra ha bisogno di maggiore concretezza e di un gioco offensivo più efficace, soprattutto nelle gare in cui riesce a passare in vantaggio. Le prossime sfide diranno se il Milan saprà trasformare queste indicazioni in una risposta concreta sul campo.