Adrien Rabiot si è rapidamente trasformato in una delle certezze del nuovo Milan di Ruben Amorim. Il centrocampista francese, dopo un avvio di stagione particolare, ha trovato una collocazione sempre più definita e il club rossonero starebbe valutando un prolungamento del suo contratto. La volontà della società, secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di continuare insieme anche oltre l'attuale scadenza.

Rabiot, il nuovo ruolo convince il Milan

L'arrivo di Amorim ha portato Rabiot a ricoprire più posizioni. Il francese è stato utilizzato da mediano, regista e anche più vicino all'attaccante, dimostrando una notevole duttilità.

Nelle ultime partite il suo impiego in mezzo al campo gli ha permesso di esprimere maggiormente le proprie caratteristiche, tra recuperi, equilibrio e inserimenti offensivi. Anche il gol realizzato contro il Lecce ha confermato la sua capacità di incidere nell'area avversaria.

Il contratto e l'idea del prolungamento

L'attuale accordo di Rabiot con il Milan è valido fino all'estate del 2028, con un'opzione per il 2029. La società starebbe però pensando di allungare ulteriormente il rapporto, con l'ipotesi di arrivare almeno al 2030.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il dossier sarebbe tra le priorità del club e Gerry Cardinale potrebbe occuparsene direttamente nelle prossime settimane, quando tornerà a Milano.

Un punto fermo del nuovo progetto

Rabiot è alla sua seconda stagione in rossonero e il suo rendimento ha contribuito a trasformarlo in una pedina importante per Amorim. La possibilità di utilizzarlo in più zone del campo permette al tecnico di modificare l'assetto senza rinunciare alla presenza fisica e all'esperienza del francese.

Il Milan sembra quindi intenzionato a costruire anche attorno a lui il proprio futuro. Dopo Pavlovic e il dossier Pulisic, il club continua a lavorare sui giocatori considerati centrali per il progetto rossonero.