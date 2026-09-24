Il mercato del Milan potrebbe tornare a muoversi anche durante la sessione invernale. Tra le possibili opportunità è spuntata quella legata a Endrick, giovane attaccante brasiliano di proprietà del Real Madrid. A parlarne è stato Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube, indicando il prestito come una possibile soluzione per il futuro.

Endrick, possibile occasione a gennaio

Secondo Pellegatti, il brasiliano potrebbe diventare un nome da seguire in vista di gennaio, soprattutto considerando lo spazio limitato trovato finora al Real Madrid. Il giornalista ha descritto Endrick come un giocatore di grande talento, che potrebbe avere bisogno di maggiore continuità per completare il proprio percorso di crescita.

La situazione potrebbe quindi essere valutata dal club spagnolo durante i prossimi mesi, con l'ipotesi di un trasferimento temporaneo per permettere al giovane attaccante di giocare con maggiore regolarità.

Il Milan prima dovrà valutare Ramos e Camarda

L'eventuale operazione non sarebbe però automatica. Prima di prendere una decisione, il Milan dovrebbe capire quale sarà il rendimento di Gonçalo Ramos nella prima parte della stagione e quale spazio riuscirà a conquistare Francesco Camarda.

“Il Milan dovrà prima capire come si evolverà la situazione da ottobre a gennaio, soprattutto per quanto riguarda Ramos e gli spazi che riuscirà a trovare Camarda. Solo a quel punto sarà possibile avere un quadro più chiaro e valutare un eventuale intervento sul mercato”.

Anche la posizione dei rossoneri in classifica potrebbe avere un peso nelle valutazioni, considerando gli impegni di Europa League previsti tra gennaio e la fase conclusiva della League Phase.

Endrick, il prestito avrebbe senso solo con spazio

Pellegatti ha poi evidenziato un aspetto importante legato alla possibile formula del trasferimento. Se il Real Madrid dovesse concedere Endrick in prestito per sei mesi, il giocatore avrebbe bisogno di trovare un impiego significativo.

“Un prestito di sei mesi avrebbe senso soltanto se Endrick potesse essere utilizzato con continuità. Non ci sarebbe tempo per aspettare uno o due mesi affinché ritrovi la condizione e impari i meccanismi: il periodo a disposizione dovrebbe essere sfruttato interamente”.

Una riflessione che riguarda direttamente le esigenze del Milan, chiamato a valutare attentamente il rapporto tra investimento temporaneo e reale possibilità di utilizzo del giocatore.

Anche la Roma sulle tracce del brasiliano

Sul possibile scenario di gennaio resta inoltre da considerare la concorrenza. Secondo quanto riferito da Pellegatti, anche la Roma potrebbe essere interessata a Endrick.

La situazione potrebbe diventare più chiara tra novembre e dicembre, quando saranno disponibili maggiori indicazioni sul rendimento degli attaccanti rossoneri e sulle esigenze della squadra. Solo allora il Milan potrebbe decidere se approfondire concretamente la pista che porta al giovane brasiliano.