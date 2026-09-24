La sosta per le Nazionali permette al Milan di concentrarsi anche sulle questioni legate al futuro della rosa. Tra le priorità della società ci sono infatti alcuni rinnovi contrattuali: il club rossonero starebbe lavorando per prolungare gli accordi di Christian Pulisic, Strahinja Pavlovic e Adrien Rabiot, tre giocatori che hanno assunto un peso importante nel nuovo corso.

Pulisic e Pavlovic verso il 2031

Per Pulisic e Pavlovic l'idea del Milan sarebbe quella di arrivare a un prolungamento fino al giugno 2031. Per il difensore serbo, in particolare, la società starebbe valutando un rinnovo dall'attuale scadenza del 2028, con un significativo adeguamento dell'ingaggio.

Pavlovic ha inoltre iniziato la stagione da assoluto protagonista: secondo La Gazzetta dello Sport, insieme a Koni De Winter è l'unico giocatore di movimento del Milan ad aver disputato tutti i minuti finora disponibili.

Rabiot, contratto fino al 2029 con opzione

Anche la situazione di Adrien Rabiot è al centro delle valutazioni della dirigenza. Il suo attuale contratto scade nel 2028, con opzione per un'ulteriore stagione, ma il Milan starebbe pensando a un nuovo accordo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l'ipotesi sarebbe quella di arrivare almeno al 2030. Un'altra ricostruzione parla invece di un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030.

Il francese ha guadagnato importanza anche grazie alla sua duttilità: Amorim lo ha utilizzato in più posizioni, fino a trovare una collocazione maggiormente definita nella zona centrale del campo.

Il piano del club

Il lavoro sui rinnovi testimonia la volontà del Milan di dare continuità a una parte dell'attuale gruppo. Pulisic, Pavlovic e Rabiot hanno situazioni contrattuali differenti, ma per tutti e tre il club sta valutando un prolungamento.

Le prossime settimane potrebbero quindi essere importanti per trasformare le intenzioni in vere e proprie trattative, con l'obiettivo di arrivare alla definizione degli accordi entro la fine dell'anno.