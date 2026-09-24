La Serie A si ferma, ma per il Milan il lavoro prosegue lontano da Milanello. Sono infatti 15 i giocatori rossoneri convocati dalle rispettive Nazionali per la lunga sosta internazionale che accompagnerà le prossime settimane. Un gruppo numeroso che vedrà protagonisti diversi elementi della rosa di Ruben Amorim tra Nations League, qualificazioni alla Coppa d'Africa e impegni con le selezioni Under 21.

Maignan e Rabiot con la Francia

La Francia ha convocato Mike Maignan e Adrien Rabiot. I due rossoneri saranno impegnati contro Turchia, Belgio e Italia, oltre al successivo confronto con il Belgio.

Per Rabiot sarà un'altra occasione importante dopo il buon avvio di stagione con il Milan, mentre Maignan tornerà a difendere i pali della propria nazionale.

Modrić guida la Croazia

Tra i protagonisti più attesi c'è naturalmente Luka Modrić. Il centrocampista del Milan è stato inserito nella lista della Croazia e affronterà Cechia, Spagna, Inghilterra e nuovamente Spagna.

Il calendario sarà particolarmente intenso per il numero 14 rossonero, che dovrà gestire quattro appuntamenti internazionali prima di fare ritorno a Milanello.

Pavlovic, Jashari e gli altri rossoneri

Anche Strahinja Pavlovic sarà impegnato con la Serbia, mentre Ardon Jashari rappresenterà la Svizzera.

Con il Belgio partiranno invece Koni De Winter e Diego Moreira, mentre Pervis Estupinan sarà impegnato con l'Ecuador.

Ramos, Chukwueze e Musah

Il reparto offensivo vedrà impegnati Gonçalo Ramos con il Portogallo e Samuel Chukwueze con la Nigeria. Il primo affronterà Galles, Norvegia e Danimarca, mentre il secondo sarà impegnato nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa.

C'è poi Yunus Musah, convocato dagli Stati Uniti, che completa il gruppo dei rossoneri impegnati con le Nazionali maggiori.

Tre giovani rossoneri con l'Italia Under 21

Anche il settore giovanile fornisce diversi elementi alle Nazionali. Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cissé sono stati convocati dall'Italia Under 21.

Per il Milan si tratta di un ulteriore segnale della presenza dei propri giovani nelle selezioni nazionali, mentre Amorim dovrà attendere il loro ritorno a Milanello per riavere il gruppo al completo.

Vladimirov completa il gruppo

A chiudere l'elenco c'è Valeri Ivanov Vladimirov, convocato dalla Bulgaria Under 21. Complessivamente, dunque, il Milan vede partire 15 giocatori durante questa lunga pausa internazionale.

Per Amorim sarà quindi necessario lavorare con un gruppo ridotto nelle prossime settimane, prima di riunire nuovamente la rosa e preparare la ripresa della stagione.