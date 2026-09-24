La nuova avventura dell’Italia in Nations League è pronta a cominciare. Domani sera, venerdì 25 settembre, gli Azzurri affronteranno il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma, nella prima giornata della fase a gironi della competizione. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45.

Italia-Belgio, subito una sfida importante

La Nazionale è stata inserita nel Gruppo A1 insieme a Belgio, Francia e Turchia. Il calendario propone quindi immediatamente un confronto di livello, con gli Azzurri chiamati a iniziare il percorso davanti al proprio pubblico.

Dopo la sfida con il Belgio, l’Italia tornerà in campo il 28 settembre contro la Turchia, prima del doppio appuntamento con la Francia previsto a ottobre e novembre.

Dove vedere Italia-Belgio

La partita si giocherà venerdì 25 settembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

L’appuntamento è dunque fissato per domani sera, quando l’Italia darà ufficialmente il via al proprio cammino nella Nations League 2026/27.