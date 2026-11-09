Christian Pulisic continua a essere uno degli uomini decisivi del Milan di Ruben Amorim. La vittoria per 2-1 contro il Genoa ha confermato ancora una volta il peso dell'attaccante americano nell'economia della squadra rossonera. A Marassi è arrivato un altro gol importante, quello del raddoppio, che ha permesso al Diavolo di indirizzare la partita e conquistare tre punti preziosi prima della sosta per le Nazionali.

La prestazione non è passata inosservata: Pulisic è stato infatti premiato come MVP della sfida.

L'americano è decisivo: Amorim si affida a Pulisic

La rete contro il Genoa è arrivata al 19' del primo tempo. Dopo il recupero alto del pallone e il lavoro di Gonçalo Ramos, Pulisic ha trovato la conclusione vincente, portando il Milan sul doppio vantaggio. Una giocata che ha premiato l'aggressività della squadra e la capacità dell'americano di farsi trovare pronto in area.

Il suo rendimento rappresenta una risorsa fondamentale per Amorim. Pulisic garantisce qualità, movimento e concretezza negli ultimi metri, caratteristiche che lo rendono uno dei riferimenti offensivi più importanti della rosa. Il premio di migliore in campo a Marassi è un'ulteriore conferma del suo valore.