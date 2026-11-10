Per giorni, intorno a Strahinja Pavlović, si era parlato soltanto di generici problemi fisici e di forti coliche. Ora il quadro è più preciso, e a fornirlo non è stato il Milan ma il ct della sua nazionale. Il commissario tecnico Veljko Paunović ha spiegato in conferenza stampa che il centrale rossonero è sotto controllo medico per un problema al rene, legato proprio agli episodi di colica che lo avevano tormentato nelle ultime settimane.

Il ct ha aggiunto di essere in contatto costante con il giocatore, ma ha lasciato intendere che la sua presenza in ritiro è ormai improbabile: Pavlović deve completare una serie di accertamenti specifici prima di poter tornare ad allenarsi a pieno regime. Per sostituirlo, la Serbia ha chiamato Miljan Krpić, attaccante del Győr. La nazionale di Paunović affronterà in Nations League la Germania e la Grecia, due partite che il difensore del Milan seguirà da lontano.

Due partite saltate, una spiegazione arrivata dopo

Il problema è emerso dopo il derby vinto contro l'Inter. Da lì Pavlović non ha più giocato: assente nella sconfitta europea contro il Ferencváros e assente anche a Marassi, dove Amorim aveva deciso di non rischiarlo nonostante i tentativi di recupero con il lavoro individuale a Milanello, come avevamo raccontato inGià alla vigilia della trasferta ligure, del resto, il difensore era in dubbio insieme a un'infermeria piuttosto affollata, tema affrontato in

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pavlović ha scelto di non rispondere alla convocazione e di restare in Italia per proseguire il recupero. Si tratta di un problema di natura non muscolare, e proprio per questo i tempi dipendono più dall'esito degli esami che da un normale programma di riatletizzazione. Al momento non è stata indicata alcuna data di rientro.

L'obiettivo resta il Frosinone

In casa Milan l'auspicio è di riaverlo per la ripresa del campionato. I rossoneri rimasti a Milano torneranno ad allenarsi lunedì 16 novembre; domenica 22, alle 18, il Milan ospiterà a San Siro il, come ricordato inSe quella data dovesse arrivare troppo presto, il traguardo successivo sarebbe la gara seguente, all'interno di un calendario che dopo la sosta diventerà fittissimo tra Serie A ed Europa League.

Pavlović non è l'unico difensore in bilico. Anche Fikayo Tomori, fermato da una lesione al flessore della coscia destra, punta a tornare a disposizione per la sfida ai ciociari, così come Ruben Loftus-Cheek a centrocampo. Per Amorim, riavere almeno uno dei due centrali cambierebbe parecchio: con entrambi ai box, il tecnico ha dovuto ridisegnare la linea difensiva più volte nelle ultime settimane.

La classifica, intanto, sorride: il Milan è quarto con 24 punti dopo undici giornate, quattro in più del Frosinone, sesto e autentica sorpresa del campionato. Una sfida che, alla ripresa, non concederà distrazioni. Per Pavlović, prima del campo, c'è però un passaggio obbligato: gli esami dei prossimi giorni diranno quando potrà davvero tornare.