Il Milan tira poco, ma quando lo fa colpisce. Secondo una classifica pubblicata da MilanNews, quattro rossoneri occupano quattro dei primi cinque posti della graduatoria del tasso di conversione in Serie A, cioè la percentuale di tiri trasformati in gol. Il campione preso in esame comprende 113 giocatori con almeno dieci conclusioni dopo undici giornate.

In testa c'è Adrien Rabiot, che ha segnato 5 gol con una percentuale del 41,7%. Subito dietro Diego Moreira, a quota 4 reti con il 40%, poi Alphadjo Cisse, 5 gol e il 38,5%, e Christian Pulisic, 4 centri e il 36,4%. L'americano ha aggiornato il suo bottino proprio a Marassi, dove si è preso anche il premio di migliore in campo votato dai tifosi, come raccontato in Pulisic trascina il Milan.

Gol distribuiti, non un solo bomber

La particolarità del dato è la varietà dei profili. Tra i quattro non c'è un centravanti:come Cisse, che sta vivendo una stagione di esplosione e che in questi giorni si prepara alla sfida con la Francia, come spiegato inIn tutto fanno diciotto gol in quattro.

La precisione compensa un volume di gioco offensivo non altissimo. Secondo le statistiche raccolte da AC Milan Inside, i rossoneri sono appena diciassettesimi in Serie A per numero di tiri a partita, circa 11,5, ma terzi per occasioni nitide create. In altre parole, la squadra di Amorim costruisce poche conclusioni, ma spesso di buona qualità, e le sfrutta al meglio.

Il caso Ramos

C'è però l'altra faccia della medaglia. Nella stessa classifica Gonçalo Ramos compare solo all'89° posto:. Un numero che stride con quello dei compagni e che alimenta il dibattito sul suo rendimento, già al centro di analisi e opinioni nelle ultime settimane, come in

Amorim, finora, non ha mai rinunciato a lui, e più di un commentatore ha sottolineato il lavoro sporco che il centravanti svolge per la squadra, a partire dai movimenti che liberano spazio per gli inserimenti dei compagni. Ma il tema resta aperto anche in chiave mercato, dato che a gennaio il club valuta un attaccante che possa offrire un'alternativa.

Resta un interrogativo di fondo: una precisione così alta è sostenibile nel tempo? Percentuali superiori al 35% sono molto difficili da mantenere per un'intera stagione, e un calo fisiologico dei finalizzatori potrebbe pesare su una squadra che tira poco. Per questo i gol di un centravanti diventerebbero ancora più preziosi nel tour de force che attende il Milan dopo la sosta.