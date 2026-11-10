Ormai terminata la pausa per le gare internazionali, l'Italia ritorna in campo ed i sostenitori del Milan guarderanno alla Nazionale con maggiore interesse rispetto al solito. La ragione è semplice: Roberto Mancini ha deciso di convocare per la prima volta Alphadjo Cisse. Il giovane talento rossonero è uno dei giocatori più in forma in Serie A all'inizio di questa stagione e ha ricevuto una chiamata assolutamente meritata.

Giovedì ci sarà un incontro speciale: a San Siro si disputerà Italia-Francia di Nations League, e Cisse avrà l'opportunità di affrontare Rabiot, che domenica scorsa gli ha fornito un assist fantastico. Il classe 2006 ha condiviso le sue emozioni in un'intervista con SportMediaset.

Quanto desideri indossare la maglia azzurra?

“Molto. Vorrei mostrare le mie abilità. Spero di avere l'opportunità e trovarmi lì è un onore enorme”.

Rabiot ti ha dato l'assist, tra pochi giorni vi confronterete a San Siro…

“Mi sentirò strano, lo vedo sempre con il Milan. Sarà emozionante incontrarlo e non vedo l'ora”.