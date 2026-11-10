Oggi Yunus Musah è uno dei giocatori su cui Ruben Amorim fa più affidamento, e la società se n'è accorta. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan ha avviato i primi contatti per il rinnovo del contratto del centrocampista statunitense, 23 anni.

Si tratta di una fase ancora iniziale: non ci sono cifre sul tavolo né una durata definita. L'idea, stando alle ricostruzioni, è arrivare all'accordo entro la fine della stagione, a patto che il rendimento resti su questi livelli. L'attuale contratto scade nel 2028 e garantisce al giocatore circa 2 milioni di euro a stagione.

I numeri spiegano il cambio di status. In campionato Musah ha giocato tutte le 11 partite, per un totale di 759 minuti, a cui vanno aggiunte 3 presenze e 222 minuti in Europa League. Ma più delle statistiche conta l'uso che ne fa l'allenatore: Amorim lo ha schierato in più ruoli, arrivando a impiegarlo anche da terzino sinistro, come accaduto nella trasferta di Genova. Una duttilità che, in un periodo segnato dagli infortuni, è diventata preziosa.

Il percorso del giocatore non è stato lineare. Le due annate precedenti non erano state semplici, e anche dall'esterno è stato notato il cambio di passo: dopo il derby vinto contro l'Inter, Alessandro Florenzi, oggi opinionista di Sky, gli aveva fatto i complimenti proprio per aver superato quel periodo, invitandolo a non montarsi la testa.

Il possibile prolungamento si inserisce in una strategia più ampia. La dirigenza sta lavorando per blindare i giovani che hanno conquistato Amorim, a partire da Cisse, mentre la struttura del club è in piena evoluzione con l'arrivo atteso di un nuovo responsabile dell'area tecnica, come raccontato parlando di Krösche e dell'accordo verbale con Cardinale. In questo quadro, trattenere e valorizzare un giocatore già in rosa è una scelta che pesa anche sul piano economico.

Ora la sosta, poi il rush prima di Natale: Musah dovrà confermarsi nelle prossime settimane, a partire dalla sfida con il Frosinone del 22 novembre. Se la crescita continuerà, la firma potrebbe arrivare prima del previsto.