Il Milan guarda alla ripresa del campionato con una certezza in più: Christian Pulisic è pronto a tornare protagonista. L’attaccante statunitense, rimasto a Milano durante la sosta per lavorare sulla condizione, ha incontrato ieri i tifosi al Milan Store di San Siro e ha parlato anche del suo futuro in rossonero.

Pulisic, parole importanti sul futuro

Il contratto dell’americano è uno dei temi seguiti con attenzione dal club, ma Pulisic ha chiarito di essere concentrato soprattutto sul campo. Il numero 11 ha spiegato di trovarsi molto bene a Milano e di voler proseguire la propria esperienza con la maglia rossonera.

L’attaccante ha inoltre confermato che con la società c’è un dialogo sul futuro, pur sottolineando di non voler fare del rinnovo il centro dei suoi pensieri in questo momento.

Il rapporto con Amorim

Pulisic ha parlato anche del rapporto con Ruben Amorim, definendolo positivo. L’americano sta lavorando per assimilare le idee del nuovo allenatore e considera il percorso fatto finora interessante.

Dopo un inizio di stagione condizionato dal recupero dall’infortunio, Pulisic ha ritrovato il campo e soprattutto il gol nell’ultima gara contro il Lecce, tornando a essere una delle alternative principali sulla trequarti.