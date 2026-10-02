Youssouf Fofana è stato uno degli affari più particolari dell’ultima giornata di mercato. Il centrocampista francese ha lasciato il Milan per trasferirsi in prestito al Siviglia, senza opzione di acquisto, e il tecnico del club spagnolo Luis Garcia Plaza ha raccontato a Cadena Cope i retroscena dell’operazione.

Fofana-Siviglia, una trattativa nata all’improvviso

L’allenatore spagnolo ha spiegato che l’arrivo di Fofana non era inizialmente nei programmi del Siviglia. La trattativa sarebbe nata quando il trasferimento del francese verso il Lione è saltato per un problema legato al tesseramento.

“Era ormai sera, ero ancora al club e Fofana sembrava diretto verso Lione. Quando quell’operazione si è bloccata, il suo nome è stato proposto a diverse squadre. Noi abbiamo deciso di utilizzare tutto il margine salariale che avevamo a disposizione”, ha raccontato Garcia Plaza.

Il Siviglia ha così colto l’occasione nelle ultime ore della sessione estiva, riuscendo a portare in Andalusia un giocatore che, secondo il suo allenatore, sarebbe stato difficilmente raggiungibile nelle normali condizioni economiche del club.

Garcia Plaza esalta l’affare

Il tecnico del Siviglia ha sottolineato proprio questo aspetto, spiegando che l’arrivo di Fofana ha rappresentato un'opportunità inattesa per la società.

“Quando si è presentata questa possibilità non abbiamo avuto esitazioni. Era un giocatore che normalmente non avremmo potuto permetterci”, ha spiegato Garcia Plaza, evidenziando il peso dell’operazione per la rosa.

Il tecnico ha inoltre rivelato che il Milan continua a sostenere la maggior parte dello stipendio del centrocampista. Un elemento che ha reso possibile l'operazione per il Siviglia e che Garcia Plaza ha descritto come una vera occasione arrivata all'improvviso.