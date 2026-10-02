Ci pensa Alphadjo Cissé a regalare una vittoria pesantissima all’Italia Under 21. Ieri sera, a Yerevan, gli azzurrini hanno battuto 1-0 l’Armenia grazie alla rete del giovane talento di proprietà del Milan, arrivata al 95’ e decisiva per mantenere in vita la corsa al primo posto nel girone di qualificazione all’Europeo 2027.

Cissé, gol decisivo nel recupero

Entrato in campo all’intervallo, Cissé ha cambiato il volto dell’Italia nella ripresa. Il giocatore rossonero aveva già sfiorato la rete colpendo l’incrocio dei pali con una conclusione a giro, prima di rendersi ancora pericoloso in altre occasioni.

Quando la partita sembrava ormai destinata a terminare senza reti, è arrivata la giocata decisiva. Al 95’, Cissé ha raccolto una nuova respinta del portiere armeno e ha trovato il fondo della rete, facendo esplodere la panchina azzurra.

Italia, una vittoria dopo due traverse e un rigore sbagliato

Il successo è arrivato al termine di una partita particolarmente complicata per gli azzurrini. L’Italia aveva colpito due traverse, una proprio con Cissé, e aveva inoltre fallito un calcio di rigore con Koleosho.

La rete del giocatore del Milan ha quindi evitato una serata amarissima e ha permesso alla squadra di Silvio Baldini di conquistare tre punti fondamentali.

Cissé, un'altra risposta importante

Per Cissé si tratta di un'altra serata da protagonista dopo il buon avvio di stagione vissuto con il Milan. Il classe 2006 ha così lasciato il segno anche con la maglia dell'Under 21, confermando il momento positivo attraversato dal giovane talento rossonero.

La vittoria mantiene l'Italia in corsa per il primo posto del Gruppo E. Ora gli azzurrini dovranno affrontare la Polonia, capolista, lunedì 5 ottobre a Pescara: per conquistare direttamente il primo posto sarà necessario vincere con almeno due gol di scarto.