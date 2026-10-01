Giornata speciale per Christian Pulisic e per alcuni tifosi del Milan. L’attaccante americano sarà infatti protagonista oggi, giovedì 1° ottobre, di un incontro con i sostenitori rossoneri presso il Milan Store San Siro. L’appuntamento è fissato per le ore 17.00 e consentirà a un gruppo ristretto di tifosi di incontrare da vicino il numero 11.

Pulisic, oggi il Meet&Greet con i tifosi

L'iniziativa è stata annunciata ufficialmente dal Milan nei giorni scorsi. Per accedere al Meet&Greet è necessario essere in possesso di un biglietto numerato: sono solamente 60 i posti disponibili, con i tagliandi distribuiti nella mattinata di oggi direttamente presso lo Store.

Un'occasione particolare per Pulisic, che potrà trascorrere qualche momento a stretto contatto con il pubblico milanista durante la sosta per le Nazionali. L'americano è rimasto a Milanello, dove sta lavorando con l'obiettivo di ritrovare la migliore condizione fisica in vista della ripresa del campionato.

L'americano ritrova il calore del popolo rossonero

L'appuntamento con i tifosi arriva inoltre dopo il ritorno al gol di Pulisic. Nell'ultima partita disputata dal Milan prima della sosta, contro il Lecce, l'attaccante ha ritrovato la rete e ha ricevuto anche il premio di MVP.

Ora, prima di concentrarsi completamente sulla preparazione della trasferta contro il Sassuolo dell'11 ottobre, Pulisic vivrà un pomeriggio diverso dal solito. Alle 17 sarà infatti il momento dell'incontro con i 60 tifosi rossoneri che avranno ottenuto l'accesso all'evento di San Siro.