Il Milan chiude con un pareggio l’allenamento congiunto disputato oggi a Milanello contro il Padova. Il test, organizzato durante la sosta per le Nazionali e giocato a porte chiuse, è terminato 1-1: i rossoneri sono passati in vantaggio nella ripresa con Lorenzo Ossola, prima di essere raggiunti nel finale dalla formazione veneta con Sgarbi.

Milan-Padova, Ossola sblocca la partita

La gara ha rappresentato soprattutto un'occasione di lavoro per Ruben Amorim, che ha dovuto fare i conti con le numerose assenze dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Il tecnico portoghese ha quindi utilizzato anche diversi elementi del Milan Futuro per completare la formazione.

A sbloccare l'incontro è stato Ossola al 24' della ripresa, bravo a finalizzare l'azione costruita dal Milan. L'assist decisivo è arrivato da Ruben Loftus-Cheek, autore del passaggio che ha permesso al giovane rossonero di trovare la rete.

Sgarbi trova il pareggio nel finale

Quando sembrava ormai arrivato il successo del Milan, il Padova ha trovato il gol dell'1-1 nelle battute conclusive dell'amichevole.

A firmare il pareggio è stato Sgarbi, che ha sfruttato un assist di Bortolussi e una deviazione per superare la difesa rossonera e ristabilire la parità.

Il risultato finale permette quindi al Padova di strappare un pareggio prestigioso a Milanello, mentre per Amorim il test aveva soprattutto l'obiettivo di mantenere il ritmo partita e valutare alcuni giocatori rimasti a disposizione durante la pausa internazionale.

Milan, ora due giorni di riposo

Con la sfida contro il Padova si chiude la prima settimana di lavoro del Milan durante la sosta. La squadra usufruirà ora di due giorni di riposo, prima di tornare a Milanello per iniziare la preparazione specifica in vista della ripresa del campionato.

Il prossimo appuntamento ufficiale sarà Sassuolo-Milan, in programma domenica 11 ottobre. Nel frattempo, Amorim attende il progressivo rientro dei nazionali per poter lavorare con il gruppo al completo.