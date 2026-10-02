Torna in campo questa sera la Nazionale italiana, attesa dalla sfida contro la Francia nella terza giornata della Nations League. Gli Azzurri saranno di scena allo Stade de France di Saint-Denis, con calcio d’inizio fissato alle 20.45.

Francia-Italia, una sfida importante

La squadra di Roberto Mancini arriva all’appuntamento dopo le prime due partite del girone: alla sconfitta interna contro il Belgio ha fatto seguito il successo per 4-1 in trasferta contro la Turchia. La Francia, invece, ha conquistato due vittorie nelle prime giornate e si presenta alla sfida in testa al gruppo.

Il confronto di Parigi rappresenta quindi il terzo impegno degli Azzurri nel Gruppo A1 e precede l’ultimo appuntamento di questa finestra internazionale, in programma lunedì 5 ottobre contro la Turchia.

Dove vedere Francia-Italia in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, con il calcio d’inizio alle 20.45. Sarà inoltre possibile seguire la sfida in streaming attraverso RaiPlay.

Francia-Italia

Data: venerdì 2 ottobre 2026

Orario: 20.45

Stadio: Stade de France, Saint-Denis

Competizione: Nations League, Gruppo A1 – 3ª giornata

TV: Rai 1

Streaming: RaiPlay

Il calendario degli Azzurri

Dopo la gara di questa sera, l’Italia chiuderà la prima finestra della Nations League lunedì 5 ottobre, quando affronterà nuovamente la Turchia. La sfida è in programma alle 20.45.