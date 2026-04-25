Filippo Maria Ricci, giornalista, ha commentato su La Gazzetta dello Sport il profilo di Alexander Sorloth un possibile affare per l'estate.

"Ha trent'anni e ha giocato in 11 squadre di 8 nazioni diverse. La carriera di Alexander Sorloth è particolare, è considerato l'alter ego di Erling Haaland, con una corporatura simile, stesso passaporto, ma statistiche diverse. È un calciatore capace di straordinarie imprese, attraversa momenti di successo ma fatica costantemente a trovare stabilità. Non si comprende se sia lui a volersi muovere in modo così frenetico attraverso l'Europa o se la vita gli ha riservato un cammino tumultuoso. Infatti, ovunque si rechi, Sorloth riesce a lasciare il segno, almeno a tratti. Tuttavia, sembra sempre che accada qualcosa che lo costringe a partire per affrontare nuove sfide, senza mai trovare davvero tranquillità".

Il futuro di mercato del Milan

Le dichiarazioni dirilasciate ieri dopo il successo contro ilhanno tranquillizzato i sostenitori del, lasciando intendere che l'anno prossimo sarà ancora lui a guidare la squadra: "Il mio pensiero è rivolto al Milan, abbiamo avviato un progetto insieme e continueremo a portarlo avanti insieme". Non è certo un segreto che da qualche settimana il tecnico livornese stia discutendo con la dirigenza di via Aldo Rossi riguardo la programmazione della nuova stagione e, naturalmente, il mercato estivo. L'intento sarà quello di potenziare la squadra e renderla competitiva per affrontare entrambe le competizioni. Sarà necessario alzare il livello per ambire al titolo e per avere una buona performance anche in. Le valutazioni all'interno disono già avviate e alcuni segnali sono chiari: sarà necessario un nuovo attaccante di qualità, mentre per il reparto difensivo piaccionodelladel