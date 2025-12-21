IlMilanista.it
Primavera, Napoli-Milan: ecco le formazioni ufficiali del match

Stefania Palminteri – 21 Dicembre, 13:33

Il Milan Primavera è pronto ad affrontare il Napoli Primavera nel match valido per La diciottesima giornata del campionato Primavera

Il Milan Primavera di mister Giovanni Renna affronterà oggi in trasferta il Napoli nella 18a giornata del campionato. Di seguito ecco le formazioni ufficiali della sfida:

NAPOLI: Spinelli; Cimmarruta, Gambardella, Garofalo, Smeraldi, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Gorica, Genovese, Olivieri. A disp.: Lattisi, De Luca, Nardozi, Raggioli, Borriello, D’Angelo, Anic, Eletto, De Martino, Saviano, Maida. All. Rocco

MILAN (4-3-3): Longoni; Perera, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta; Di Siena, Lontani, Castiello. A disp.: Faccioli, Catalano, Pagliei, Dotta, Grilli, Seedorf, Di Maria, Nolli, Angelicchio, Cisse, Vechiu. All. Renna