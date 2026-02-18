Post-partita, Allegri: ”Guadagnato un punto su tutte le inseguitrici”

Le parole di Massimiliano Allegri al termine di Milan-Como 1-1 ai microfoni di DAZN. Ecco la sua analisi del match.

Al termine del match appena concluso con il pareggio del Milan contro il Como, ha parlato ai microfoni di DAZN il mister rossonero Massimiliano Allegri. Ecco che cosa ha detto.

Sulla gara e sulla lotta scudetto:

“Ci vuole sempre molta calma. Venivamo da due vittorie in trasferta, stasera giocare contro il Como non era semplice. Nel primo tempo ha regnato l’equilibrio è stato anche un po’ noioso. Nel calcio ci sta commettere un errore, siamo andati sotto e la squadra ha avuto una bella reazione. Nel momento dell’1-1 potevamo sfruttare meglio alcune occasioni e trovare il vantaggio. Diciamo che abbiamo guadagnato un punto su Juventus, Napoli e Roma. Dobbiamo pensare solamente a tornare alla vittoria domenica col Parma”.

Sul cercare la palla sopra nel secondo tempo:

“Nel secondo tempo non era facile da recuperare e abbiamo attaccato la linea su una ripartenza, loro erano scoperti. È stato molto bravo Rafa a fare gol, è stato bravo Jashari a dargli quella bella palla importante. 24esimo risultato utile consecutivo, bisogna rimanere calmi, pensare a lavorare, recuperare giocatori importanti che abbiamo. Intanto è tornato Saelemaekers, Pulisic sta tornando, Leao pure sta crescendo, Fullkrug è entrato bene come sempre. Bisogna rimanere sereni e pensare a lavorare; dentro l’obiettivo momentaneamente ci siamo ed il punto di stasera sarà molto importante”.

Sull’espulsione:

“Credo che ci sia stato un fallo, dove tra l’altro, se non sbaglio, Saelemaekers stava ripartendo ed è stato tirato da uno della panchina, da Fabregas credo. Si è scusato? Ho capito, allora se la prossima volta parte uno lungo la linea faccio una scivolata e entro anch’io. Sono andato lì per difendere il mio giocatore che ha avuto una reazione ed in quel momento lì mi è venuto incontro uno del Como che non so chi è, ma non è successo niente”.

Sulle condizioni di Pavlovic:

“Fortunatamente Pavlovic sta bene”.

Se il focus resta solo la Champions o se c’è ancora speranza per lo scudetto:

“Il calcio è bello perché da un giorno all’altro c’è sempre l’imprevisto, in una settimana si può capovolgere la classifica. Quello che dobbiamo fare noi è di continuare a lavorare e fare i risultati. Domenica c’è il Parma, una partita in casa con un avversario che concede poco, dobbiamo vincere per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici”.