Pjanic: “Ero sicuro che l’impatto di Allegri al Milan sarebbe stato buono”

Miralem Pjanic ha parlato a TuttoSport in merito a Massimiliano Allegri:

“Mi aspettavo questo impatto di Allegri? Ne ero sicuro. Allegri è una garanzia per chi vuole arrivare in alto. Fa stare bene i giocatori e rendere al massimo le squadre che allena. È un grande allenatore e chi ce l’ha, se lo tiene stretto. La Juve ha fatto male a lasciarselo scappare? Dopo otto anni forse il ciclo in bianconero era ormai finito, ma il valore di Max non si discute. Adesso però con Spalletti la Juve è in buone mani”.