Stefano Pioli torna a parlare di Rafael Leao e del Milan campione d'Italia nella stagione 2021-2022. Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, dopo Juventus-Napoli, l'ex allenatore rossonero ha ricordato il talento dell'attaccante portoghese, protagonista della cavalcata verso il diciannovesimo scudetto.

Pioli non ha nascosto l'ammirazione per le qualità di Leao, ma ha anche riconosciuto che, dopo quella stagione straordinaria, non è stato possibile mantenere e migliorare ulteriormente il suo rendimento.

Pioli ammette gli errori nella gestione di Leao

“L’anno dello scudetto è stato devastante. Ho visto pochi giocatori di quel livello. Poi non è stato e non siamo stati bravi. Perché poi quando si vince è perché si crea qualcosa di particolare nel gruppo di lavoro. Non siamo stati bravi io, Paolo e Ricky, ma anche lui, a mantenere ed alzare ancora di più il suo livello”, ha dichiarato Pioli.

Parole che riportano alla memoria una delle stagioni più belle della storia recente rossonera. Leao fu uno dei principali protagonisti del trionfo in campionato, conquistando anche il premio di MVP della Serie A.