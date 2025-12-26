Pellegatti su Fullkrug: “Ho fiducia che possa essere utile al Milan”

Carlo Pellegatti promuove Niclas Fullkrug: focus su condizioni fisiche, caratteristiche e perché può servire al Milan di Allegri.

Il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha recentemente commentato, tramite il proprio canale YouTube, il nuovo acquisto del Milan, Niclas Fullkrug. Un’operazione che a molti ha fatto storcere il naso ma che, secondo Pellegatti, può davvero dare una mano alla squadra di Allegri. Si è poi soffermato su alcuni dettagli relativi all’arrivo dell’attaccante, alle sue condizioni fisiche e anche sulle caratteristiche che può portare al Milan.

Le parole di Pellegatti

“Le visite mediche di Fullkrug con anche quelle approfondite alla clinica Columbus sono andate molto bene. I più grandi giocatori di oggi andando a vedere la loro scheda di infortuni sono tutti pieni. Chiaro che nel suo caso l’ah detto anche l’allenatore del West Ham Espiritu Santo, tanti piccoli problemini gli hanno impedito di allenarsi al massimo. Il giocatore ha voluto solamente il Milan, già voleva venirci l’estate scorsa. In questa sessione di mercato ha insistito per venire al Milan, vuole l’esperienza rossonera. Lui che è nato ad Hannover, e sappiamo che la maglia dell’Hannover sia rososnera, vuole continuare con la maglia rossonera. Gli esami bene, test atletici bene, e adesso si allenerà col nulla osta del West Ham per tornare al massimo della condizione al più presto. Se tutto va bene sarà a disposzione di Massimiliano Allegri già contro il Cagliari venerdì 2 gennaio”.

Sulle caratteristiche di Fullkrug:

“Questo giocatore in quento a potenza, fisicità, non ha imparare nulla. È un giocatore dalla grande esperienza che ha segnato tantissimi gol nella sua carriera, ha 32 anni. L’importante è che stia bene fisicamente. Gli allenamenti di Allegri saranno mirati per dargli subito la condizione giusta e io ho fiducia che possa essere un bel giocatore e un giocatore utile per il Milan che aveva bisogno di un giocatore da area, che aita la squadra a salire”.