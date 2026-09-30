Il Milan può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Strahinja Pavlovic. Il difensore rossonero aveva lasciato il campo al 71’ durante Serbia-Olanda, facendo scattare qualche preoccupazione dopo le prime indiscrezioni provenienti dai media serbi. Gli aggiornamenti successivi hanno però ridimensionato l’allarme: Pavlovic ha accusato un semplice affaticamento muscolare.

Pavlovic, nessun infortunio serio

Secondo le informazioni raccolte nelle ultime ore, non ci sarebbe dunque una lesione che possa mettere in dubbio il prosieguo della stagione del centrale. L’affaticamento sarebbe legato anche al grande minutaggio accumulato dall’inizio dell’annata, visto che Pavlovic non aveva ancora saltato una partita ufficiale tra Milan e Nazionale.

La sostituzione contro l’Olanda è arrivata quindi soprattutto per evitare di aggravare una situazione di stanchezza fisica. Una notizia importante per Ruben Amorim, che considera il difensore serbo un elemento centrale della propria retroguardia.

Possibile riposo contro la Germania

Il prossimo impegno della Serbia è fissato per giovedì 1° ottobre contro la Germania. Proprio in vista della sfida di Monaco, Pavlovic potrebbe essere lasciato a riposo in via precauzionale, così da permettergli di recuperare completamente.

La gestione del giocatore sarà quindi particolarmente prudente. Il Milan resta in contatto con l’ambiente della Nazionale serba e guarda soprattutto alla ripresa del campionato.