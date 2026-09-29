Il Milan continua a lavorare alla ricerca del nuovo Head of Football, figura destinata ad assumere un ruolo centrale nella gestione dell’area sportiva rossonera. Sul tema è intervenuto Carlo Pellegatti, che attraverso il proprio canale YouTube ha fornito un aggiornamento sui tempi della possibile nomina.

Secondo il giornalista, il club sarebbe ormai vicino alla scelta e il nuovo responsabile potrebbe essere ufficializzato prima del prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo, in programma a Reggio Emilia.

“La nomina potrebbe arrivare presto”

Pellegatti ha spiegato che la questione dell’Head of Football rappresenta attualmente uno degli argomenti più importanti attorno al Milan. Il giornalista ha inoltre escluso alcune delle candidature circolate nelle scorse settimane, indicando Krosche e Boto, direttore sportivo del Flamengo, tra i profili che non sarebbero più in corsa.

Nel suo intervento, Pellegatti ha sostanzialmente riferito di ritenere concreta la possibilità che il nuovo responsabile dell’area calcio venga individuato prima della trasferta contro il Sassuolo. “La sensazione è che la scelta sia ormai vicina e che non dovrebbe servire molto tempo”, ha spiegato il giornalista.

Milan, attesa per il nuovo responsabile dell’area calcio

La tempistica indicata da Pellegatti renderebbe quindi le prossime settimane particolarmente importanti per la struttura dirigenziale del Milan. Il club è infatti alla ricerca di una figura che possa diventare il riferimento dell’area sportiva e contribuire alle strategie future.

Al momento, però, non è stato indicato un nome preciso come prossimo Head of Football. L’unica indicazione fornita da Pellegatti riguarda i tempi: la nomina potrebbe arrivare prima del ritorno in campo del Milan contro il Sassuolo.