Il Milan si prepara a un ottobre intenso: sette partite tra Serie A ed Europa League in appena 21 giorni, compreso il derby con l’Inter.
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Il Milan si prepara a una ripresa di stagione particolarmente intensa. Dopo la sosta per le Nazionali, la squadra di Ruben Amorim entrerà infatti in un periodo con un calendario fitto di impegni: saranno sette le partite previste nel mese di ottobre, tra Serie A ed Europa League.
Sassuolo e poi subito Europa League
Il primo appuntamento sarà Sassuolo-Milan, in programma domenica 11 ottobre alle 18. Una settimana più tardi i rossoneri torneranno a San Siro per affrontare l'Atalanta, mentre il 15 ottobre è previsto il secondo impegno europeo della stagione sul campo del Salisburgo.
Il calendario non concederà praticamente pause ad Amorim, chiamato a gestire una rosa che dovrà alternarsi tra campionato e competizione europea.
Bournemouth, Udinese e Bologna
Dopo la sfida contro il Salisburgo, il Milan affronterà nuovamente una trasferta europea: il 22 ottobre sarà la volta del Bournemouth, con calcio d'inizio alle 21.
Tre giorni dopo arriverà invece un altro impegno di Serie A, questa volta sul campo dell'Udinese, prima del successivo turno infrasettimanale contro il Bologna, fissato per il 28 ottobre alle 18.30.
Il derby chiude il mese
Il momento più atteso arriverà alla fine di ottobre. Il 31 ottobre alle 20.45, infatti, è in programma il derby Milan-Inter a San Siro.
Un calendario che renderà quindi fondamentale la gestione delle energie e del minutaggio da parte di Amorim. Dopo la pausa, il Milan dovrà affrontare un vero e proprio tour de force nel quale ogni componente della rosa potrebbe diventare importante.
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